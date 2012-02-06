"Сирна війна" входить у наступний етап

На тижні Росія введе заборону на ввезення в Росію сирної продукції деяких українських виробників.

Про це в неділю ввечері заявив голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

"Офіційна влада України після контактів з нами ніяких пропозицій щодо нормалізації ситуації не зробила, що змушує нас, починаючи з наступного тижня, почати вилучення і заборону поставок ряду виробників на територію РФ, для чого будуть дані відповідні вказівки митним органам", - цитує ТСН.ua.

Він повідомив, що Росспоживнагляд продовжує вивчати ситуацію, пов`язану з поставками в Росію окремих видів молочної продукції з України.

"За останніми даними, в ряді суб`єктів РФ виявлені відібрана з торгових мереж сирна продукція, яка не відповідає технічному регламенту на молоко і молочну продукцію, затвердженого законом РФ № 88", - зазначив Онищенко.

Так, в Орловській області, за його словами, така невідповідність виявлено у зразках сиру "Російського", виробленого "Пирятинським сирзаводом" (Полтавська область).

Згідно з його даними, в Краснодарському краї в 20 зразках "відзначено невідповідність вимогам по жирокислотному складу продукту" таких виробів, як:

-"Сир Сметанковий" виробництва "Гадячсир" (Полтавська область);

- сир "Король Артур" (ПП "Рось", Охтирський сиркомбінат , Сумська область);

- сир твердий "Мармуровий" (ПП КФ "Прометей", філія "Менський сир", Чернігівська область);

- сир "Пирятинський класичний" ("Пирятинський сирзавод");

- сир Сметанковий ("Сирнич", Лозівський молочний завод, Харківська область);

- сир твердий "Голландія" ("Дубномолоко", м. Дубно);

- сир мармуровий "Славія" Баштанського сирзаводу.

Він додав, що цей список має продовження.

"Як ми бачимо, ситуація не змінюється на краще, географія поширення сирів, які не відповідають вимогам законодавства, збільшується", - заявив Онищенко.

Поки, зазначив він, Росспоживнагляд вживає заходів відповідно до ст.14.43, ч.1 КпАП - вилучає таку продукцію з продажу "як не відповідну законодавству щодо захисту прав споживачів".

"Враховуючи непродуктивність контактів з міністерством сільського господарства, ми перейдемо на формат взаємодії з конкретними заводами-виробниками без участі офіційної влади України, що зарекомендували себе як неспроможні в рішенні, загалом, досить рядових питань", - зазначив Онищенко.