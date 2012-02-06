У заблоковані села листоноші з пенсією прориватимуться на спецтехніці

У Запорізькій області для доставки листоношами пенсій в населені пункти, проїзд до яких ускладнений в результаті негоди, залучатимуть спецтехніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на оперативній нараді в Запорізькій обласній державній адміністрації в.о. директора Запорізької дирекції «Укрпошти» Гнна КОПНІНА.

За її словами, у працівників підприємства, які з 4 лютого почали доставку пенсій пенсіонерам регіону, виникли проблеми з виконанням даного завдання на території 4-х районів області.

«Доставка пенсій по Запорізькій області почалася 4 лютого. Зараз намагаємося дотримуватися встановлених графіків, але ситуація по 4 районах області викликає занепокоєння. Це - Приазовський, Бердянський, Розовський і Куйбишевський райони», - повідомила Г.КОПНІНА.

За її словами, лише у Приазовському районі на сьогодні «перекриті дороги до 15 сіл».

Вирішувати проблему, за словами Г.КОПНІНОЇ, Запорізька дирекція «Укрпошти» буде за допомогою спецтехніки.

«Зранку 7 лютого шість спеціальних машин будуть розчищати листоношам дороги до проблемних населених пунктів», - розповіла в. о. директора Запорізької дирекції «Укрпошти».