МЗС відкрив англомовний веб-ресурс

Міністерство закордонних справ України на своїй офіційній Інтернет-сторінці створило окремий англомовний веб-ресурс Ukraine-Digest.com для покращання обізнаності міжнародної спільноти з потенціалом країни.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України, на новій Інтернет-сторінці розміщені присвячені Україні матеріали спеціальних додатків до провідних світових видань International Herald Tribune та The Washington Post, які були опубліковані відповідно 27 січня та 1 лютого цього року.

На сайті передбачено висвітлення таких тематичних блоків як економіка, наука та космос, дипломатія, сільське господарство, а також туризм та суспільство. Публікації було підготовлено журналістами The Washington Post, International Herald Tribune та провідними українськими і американськими експертами.

На сайті можна також переглянути макети додатків у форматі PDF.

Веб-сайт створений за ініціативи Департаменту інформаційної політики МЗС України з використанням фотоматеріалів інформаційного агентства УКРІНФОРМ та візуальних елементів стратегії позиціонування Української держави за кордоном – Бренд "Україна".