МВС: Ex.ua готовий «здати» недобросовісних користувачів

Компанія ex.ua готова надати міліції ай-пі-адреси недобросовісних користувачів сайту, щоб скоріше отримати назад вилучені в ході слідства сервери.

Про це повідомив начальник Управління по зв'язках з громадськістю МВС України Володимир Поліщук в ефірі телеканалу ТВі.

"Вчора у мене був і представник компанії ex.ua, відомий адвокат цієї фірми, а також представник Асоціації айтітехнологій, ми сиділи за столом, і казали, що погоджуються нам допомогти, вказати на яких серверах може міститися ця інформація - ай-пі-адреси - цих недобросовісних користувачів, щоб ми скоріше повернули їм сервери", - розповів він.

Представник міліції уточнив, що "ми домовились, що підготуємо круглий стіл запросимо айтішників, провайдерів, а також можливо народних депутатів".

"Будемо розмовляти, як нам зробити так, щоб навіть в разі порушення кримінальної справи не було певних трудностей, вилучень, щоб це не відображалось на звичайних користувачах", - заявив Поліщук.

Як відомо, 31 січня міліція закрила відомий український файлообмінник ex.ua.

Міліція закрила сайт у рамках розслідування кримінальної справи за частиною 2 статті 176 Кримінальної справи (порушення авторських і суміжних прав).

У вівторок ввечері сайт МВС став недоступний "через велику кількість відвідувачів, а також можливих DОS-атак".

Наразі Поліщук уточнив, що "сайт МВС функціонує, є певні проблеми з деякими нашими ресурсами".

Українська правда