У Польщі засудили українця за спробу дати хабара прикордоннику

Прикордонна служба Польщі (Straz Graniczna, SG) затримала громадянина України, котрий намагався вручити 100 гривень хабара польському прикордоннику, котрий виявив, що українець їхав на машині без чинного технічного огляду.Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.

39-річний українець автомобілі Mercedes намагався дати хабар в пункті пропуску Корчова-Краковець (Львівська область).

"Прикордонник під час перевірки документів виявив, що в автомобіля вже втратив чинність техогляд. Він поінформував про це водія, котрий поклав йому гроші в кишеню та сказав, що це можна вирішити іншим чином", - відзначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, українець після затримання визнав свою вину та погодився на добровільне покарання за свій вчинок у вигляді одного року ув’язнення умовно з випробувальним терміном три роки.

Після цього його звільнили та він залишив Польщу.