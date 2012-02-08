Путін дозволив перенести генконсульство України в Сибір

Генеральне консульство України з Владивостока буде перенесено до Новосибірська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідні розпорядження підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Рекомендувати уряду Новосибірської області виділити в установленому порядку для Генерального консульства України в місті Новосибірську службове і житлове приміщення на умовах оренди або придбання Українською Стороною у власність, а також вирішувати інші організаційні питання, пов`язані з розміщенням Генерального консульства», - йдеться в документі.

До консульського округу увійдуть території Сибірського і Далекосхідного федеральних округів: Республіка Алтай, Бурятія, Якутія, Тива, Хакасія, а також Алтайський край, Забайкальський край, Камчатський край, Красноярський край, Приморський край, Хабаровський край; Амурська, Іркутська, Кемеровська, Магаданська, Новосибірська, Омська, Сахалінська і Томська області, Єврейська автономна область і Чукотська автономна область.

МЗС Росії доручено у встановленому порядку оформити досягнуту домовленість з Україною.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні на території РФ, окрім Владивостока, генконсульства України працюють у Санкт-Петербурзі, Тюмені і Ростові-на-Дону. 14 лютого планується відкриття генконсульства України в Нижньому Новгороді.

20 січня 2011 року в інтерв`ю УНІАН посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що під час своєї робочої поїздки до Новосибірська переконався, що в цьому місті необхідно відкрити генконсульство.

«Новосибірськ – це центр федерального округу, який має сполучення практично з усіма куточками світу, тут сконцентрована українська діаспора – є декілька потужних організацій» - додав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, відкриття генконсульства дасть змогу розширити регіональні зв`язки, оскільки зробити це без постійної присутності набагато складніше.