Україна скоротила транзит газу до країн Європи

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні скоротила транзит природного газу до країн Європи на 12,2%, або на 1,226 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8 млрд. 822,57 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні скоротилося на 8,9%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 16 млрд. 324,12 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд. куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд. куб. м (зокрема для потреб України – 51,687 млрд. куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1449.