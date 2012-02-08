Прокурор вважає, що міськраду Полтави треба розформувати

Прокурор Полтавської області Андрій МИРОНОВ вважає, що міську раду Полтави необхідно розформувати. Про це прокурор заявив на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, прокуратура виносить на рішення міськради Полтави численні протести.

«Я думаю, що Верховній Раді сучасну Полтавську міську раду варто розформувати... Мені не зрозуміло, яким чином можна встановити право власності рішенням сесії. Це право встановлюється відповідними договорами або рішенням суду, але не рішенням сесії», - сказав А.МИРОНОВ.

Він підкреслив, що прокуратура поважає усіх депутатів Полтавської міської ради, але хотіла б, щоб правова культура депутатів була вищою.

«Ми ретельно вивчатимемо усі рішення міської ради та міськвиконкому, адже всі ці документи мають відповідати нормам законодавства. Зараз йде ціла низка судових позовів і рішень щодо комуналізації ринків міськими властями», - сказав прокурор Полтавській області.

А.МИРОНОВ вважає, що звернення до Верховної Ради щодо розпуску міськради мають зробити громадські організації і полтавчани, які обрали депутатів міськради.

Нещодавно ідею про можливе дострокове припинення повноважень нинішнього складу Полтавської міськради висловив Віталій НІКІПЄЛОВ, заступник екс-мера Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО, засуджуючи рішення міськради щодо центрального продовольчому ринку, коли депутати переглянули рішення своїх попередників про продаж землі під цим ринком.

Полтавська міськрада передала 15 ринків в оренду комунальному підприємству "Полтавасервіс" (Полтава). При цьому міськрада уклала з КП "Полтавасервіс" договір оренди землі під ринками на 5 років. Мер Полтави Олександр МАМАЙ вважає, що всі ринки мають бути комунальними.

Всього у Полтаві 27 ринків, на яких працюють близько 10 тис. підприємців.