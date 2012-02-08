МНС евакуює людей з дунайських островів

На спільній нараді керівництва Килійського району і Головного управління МНС України в Одеській області ухвалено рішення про евакуацію 24 жителів дунайських островів, які знаходяться на відстані 12-15 км від містечка Вилкового.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Одеській області.

«Підготовка до евакуації людей викликана різким погіршенням погоди у південних районах Одещини. Для виконання цього завдання керівництвом Управління МНС у Вінницькій області направлено до Вилкового екіпаж аероглісера МАРС-700», - зазначається у повідомленні.

У свою чергу, управління МНС України в Одеській області направило до міста Вилкове 7 пересувних електростанцій для забезпечення роботи лікарні, водозабору, школи і дитячого садочку, які знеструмлені через пошкодження на лініях електропередач, викликані сильним вітром.