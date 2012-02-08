У Криму без світла залишаються 55 тисяч людей

У Криму 55 тисяч жителів 81 села в 11 районах півострова залишаються без світла через сильний вітер, швидкість якого досягає 30 м/с, що пошкодив проводи.

Про це повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

На ліквідації аварії працюють понад 300 електриків і майже 100 одиниць техніки.

Населення автономії - близько 2 мільйонів чоловік.