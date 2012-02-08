У Криму без світла залишаються 55 тисяч людей
12:13, 08 лютого 2012Суспільство
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На ліквідації аварії працюють 300 електриків
У Криму 55 тисяч жителів 81 села в 11 районах півострова залишаються без світла через сильний вітер, швидкість якого досягає 30 м/с, що пошкодив проводи.
Про це повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
На ліквідації аварії працюють понад 300 електриків і майже 100 одиниць техніки.
Населення автономії - близько 2 мільйонів чоловік.
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