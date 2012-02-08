В Одесі будівельники стадіону перекрили вулицю, вимагаючи зарплат

В Одесі близько 50 будівельників, які працювали на реконструкції стадіону «Чорноморець», перекрили Пантелеймонівську вулицю на знак протесту проти невиплати їм зарплат компанією-підрядником.

Як передає кореспондент УНІАН, робочі рухаються безперервним ланцюжком по пішохідному переходу на Пантелеймонівській, поряд із ринком «Новий Привоз». Учасники акції протесту наполягають, що не бачать іншого способу примусити компанію розрахуватися з кожним із них за багато місяців роботи.

«Поки ми трудилися на реконструкції «Чорноморця», - сказав УНІАН один із робочих, - нас запевняли, що розрахунки із зарплати проведуть після здачі об'єкту. Ми терпіли з серпня й продовжували працювати. Але футбольну арену за участю Президента ЯНУКОВИЧА відкрили, а обіцяних грошей ніхто з нас так і не отримав. Отже на цей крок пішли з відчаю».

«Іншого виходу, як перекрити центральну магістраль, щоб нас помітили, не залишилося, - додав інший учасник акції. - Адже багато хто, розраховуючи на виплату боргів із зарплат, заліз у боргову кабалу. Пам'ятаєте, у вересні будівельник-боржник банку звів рахунки з життям, не витримавши «пресу» з боку так званих «вибивал». Так це також був один із нас».

Учасники акції не реагують на умовляння водіїв, а також звуки клаксонів автомобілів, що утворили в центрі Одеси затори.

Інспектори ДАІ лише відстежують ситуацію, пояснюючи це тим, що «ці пішоходи користуються дірками в законодавстві, безперервно переходячи дорогу по пішохідному переходу». «Нам залишається лише умовляти їх пропускати громадський транспорт», - роз'яснив один зі співробітників ДАІ.