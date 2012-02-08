Міносвіти: У люті морози батьки можуть залишити дитину вдома

У сильні морози батьки можуть самостійно прийняти рішення про невідвідування дитиною школи, попередивши про це вчителів, йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Як повідомляє Урядовий портал, напередодні чергового посилення морозів до Міносвіти звертаються батьки з проханням роз’яснити ситуацію щодо відвідування навчальних закладів учнями у цей період.

«На підставі ДСанПіН (Державні санітарні правила і норми) 5.5.2.008-01 у наказі міністерства чітко вказані температури, при яких призупиняються заняття в школах. Рішення про призупинення приймається у кожному регіоні окремо. У цьому випадку розглядаються прогнози Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо денних температур», - йдеться у повідомленні.

З урахуванням територіальних природних особливостей, різної реакції дітей на мороз, сімейних обставин, відстані до місця навчання батьки можуть самостійно прийняти рішення про невідвідування дитиною навчального закладу, навіть якщо навчально-виховний процес у ньому не призупинено.

Керівники закладів освіти попереджені про лояльне ставлення до учнів, які відсутні на заняттях за рішенням батьків. Водночас батьки повинні повідомити адміністрацію школи про своє рішення.

Практика показала, що в багатьох школах активно використовуються дистанційні форми навчання, що допомагає уникнути відставання учнів від вимог навчальних программ, зауважили у Міносвіти.