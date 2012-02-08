Через сильні морози призупинено судноплавство на Дунаї

На Балканах тисячі людей відрізані снігом

Через сильні морозиприпиненосудноплавствона ДунаївБолгарії, Хорватії, Румуніїта Сербії,повідомляєРадіоСвобода.



УБалканськихкраїнахтисячілюдейзалишаютьсявідрізанимивід зовнішньогосвітучерез снігові замети, у багатьохрайонахпошкодженілініїелектропередачіі телефонногозв'язку.



За більшніж тижденьморозів,колитемператураповітрядосягаламінус36градусів заЦельсієм, вкраїнахЄвропизагинулимайже500 осіб- переважно,безхатченкитабідняки.Найбільшежертвморозів- вУкраїні, Польщі, Угорщиніта Румунії.

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