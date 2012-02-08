Україна бере участь у Мінській книжковій виставці

У Білорусі урочисто відкрилася 19-та Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, на урочистій церемонії відкриття 19-го форуму міністр інформації Білорусі Олег ПРОЛЕСКОВСЬКИЙ зазначив, що спільні зусилля учасників Мінської міжнародної книжкової виставки-ярмарку сприятимуть розвитку взаєморозуміння між країнами.

Українська експозиція розмістилася поряд зі стендом почесного гостя виставки - Боліварианської Республіки Венесуели.

Як сказав директор Книжкової палати України ім. Івана Федорова професор Микола ШЕВЧЕНКО, Україна на цьому форумі представлена дуже добре.

«По-перше, значно збільшився асортимент видань, причому дуже покращилася їх якість. А по-друге, тут з'явилися рідкісні книги, яких раніше не було. Це, зокрема, «Грюнвальдська битва» й розкішне видання «Кобзаря» в обкладинці з натуральної шкіри, в якому вперше вміщено твори зі збірки 1864 року», - сказав М.ШЕВЧЕНКО.

Також вперше на виставці широко представлена картографічна продукція, а харківське видавництво «Фоліо» виставило надзвичайно широкий асортимент своїх книг, зокрема, прекрасну серію з близько 30 мініатюрних книг, сказав він.

«Одним словом, будуть задоволені найвибагливіші книголюби», - підкреслив М.ШЕВЧЕНКО.

У свою чергу, посол України в Білорусі Віктор ТИХОНОВ зазначив, що інтерес до виставки такий великий, що біля стендів, особливо українського, не проштовхнутися.

Довідка УНІАН. 2012 рік у Білорусі оголошено Роком книги, затверджено республіканський план заходів щодо його проведення. Мінська виставка - один із найбільших і значних заходів, запланованих на 2012 рік.