Начальник колонії отримав три роки за тепловозний двигун
Повідомляє луганське УСБУ
У Луганській області суд засудив начальника однієї з виправних колонії до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік за отримання хабара у 15 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Луганській області, упродовж трьох років йому заборонено обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.
Підполковник вимагав незаконну винагороду від приватного підприємця за укладення договору купівлі-продажу двигуна тепловоза, який знаходився на балансі колонії, а також за його безперешкодний вивіз за межі пенітенціарної установи.
13 липня 2011 року начальника колонії було затримано під час отримання хабара.
Проти нього було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.