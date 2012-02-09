Товщина льоду в Керченській протоці досягає 30 см

Товщина льоду в Керченській протоці, яка розділяє території України і Росії, досягає 30 см, переправа «Крим - Кавказ» може відновити роботу тільки після зменшення швидкості штормового вітру на півострові, який другий день досягає 30 м/с.

«Руху на каналі зараз немає… Ми не працюємо через штормовий вітер, плюс ще протока покрита льодом з торосами. Товщина льоду в межах 30 сантиметрів. Коли вітер "впаде", ми з цим льодом справимося, якщо не буде переміщення. Якщо почнеться переміщення льоду в протоці, то й ми стоятимемо», - сказав керівник державної судноплавної компанії «Керченська поромна переправа» Микола КОВИРНИЧЕНКО кореспонденту УНІАН по телефону.

Цього року через негоду пороми між Кримом і Росією не ходили шість діб, зокрема 7-8 лютого.