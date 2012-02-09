Польські експерти: українська армія - найвідсталіша в регіоні

Українська влада витрачає на армію найменше коштів, ніж сусідні держави, незважаючи на те, що цього року видатки на Збройні сили вперше за останні роки перевищать 1% ВВП.

Про це йдеться в огляді аналітичного Центру східних досліджень (OSW, Варшава).

Експерт центру Анджей ВІЛЬК зазначив, що Білорусь витрачає на армію 1,3% свого ВВП, Румунія - 1,4%, Польща - 1,9%, а Росія - від 3 до 4% ВВП.

Він зауважив, що цього року видатки на українську армію зростуть на 20% - до близько 2 млрд. доларів, що становить 1,1% ВВП України.

За даними OSW, поточного року Україна найбільше коштів спрямує на технічну модернізацію війська - 185 млн. доларів та на розвиток озброєння та військової техніки - до близько 290 млн. доларів.

Експерт зазначив, що українська армія тривалий час не закуповувала нові види озброєнь і військової техніки, тож в результаті «стала технологічно найвідсталішою армією в регіоні, з найменшим відсотком справної техніки». «Перед загрозою втрати оборонних можливостей початок модернізації став необхідністю", - вказав А.ВІЛЬК.

Він додав, що заплановане збільшення інвестицій в модернізацію війська та закупівлю нової техніки спрямоване також на підтримку оборонно-промислового комплексу України, який є важливим елементом української економіки.

А.ВІЛЬК також нагадав, що Україна до 2017 року планує скоротити чисельність Збройних сил до 130 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, Польща планує цього року витратити на стотисячну армію понад 9 млрд. доларів, майже 2 млрд. з яких буде направлено на закупівлю нової техніки. Польща за останнє десятиріччя збільшила видатки на оборону у понад 2,5 рази - до майже 1,6 млрд. доларів у 2010 році з близько 600 млн. в 2002 році (за поточним курсом 1 USD = 3,2 PLN).