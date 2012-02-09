Поромне сполучення між Україною і Росією відновили

Керченська поромна переправа сьогодні відновила роботу, яка була припинена 7 лютого через штормовий вітер на півострові, швидкість якого досягала 30 метрів за секунду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

"О 7 годині зроблено пробний рейс. У зв`язку зі складною льодовою обстановкою тимчасово виконуються два зворотні рейси о 10.30 і 14.30. У нічний час рух поромів не здійснюватиметься", - сказано у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, з початку року пороми між Україною і Росією не ходили через негоду шість діб, зокрема 7-8 лютого.

Переправа зазвичай за добу взимку здійснює сім рейсів з порту "Крим" до порту "Кавказ" і назад.