Поромне сполучення між Україною і Росією відновили
17:15, 09 лютого 2012Суспільство
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Уночі рух не здійснюватиметься
Керченська поромна переправа сьогодні відновила роботу, яка була припинена 7 лютого через штормовий вітер на півострові, швидкість якого досягала 30 метрів за секунду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.
"О 7 годині зроблено пробний рейс. У зв`язку зі складною льодовою обстановкою тимчасово виконуються два зворотні рейси о 10.30 і 14.30. У нічний час рух поромів не здійснюватиметься", - сказано у прес-релізі.
Як повідомляв УНІАН, з початку року пороми між Україною і Росією не ходили через негоду шість діб, зокрема 7-8 лютого.
Переправа зазвичай за добу взимку здійснює сім рейсів з порту "Крим" до порту "Кавказ" і назад.
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