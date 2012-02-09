Росія дозволила ввезення м'ясної продукції низки українських підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«В середу, 8 лютого відбулася зустріч міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА із заступником керівника Россільгоспнагляду Євгеном НЕПОКЛОНОВИМ, під час якої було досягнуто домовленості про відкриття поставок на російські ринки української м'ясної продукції. Так, було домовлено про поставки українськими виробниками м'яса птиці та свинини», - говориться в повідомленні. Прес-служба не називає підприємства, які отримали право експорту продукції до РФ, відповівши, що це «4-6 підприємств».

Ці домовленості досягнуті за результатами робочого візиту міністра аграрної політики і продовольства України М.ПРИСЯЖНЮКА до Російської Федерації. В рамках поїздки відбулися двосторонні зустрічі з керівництвом Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) і Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).