Горіла церква Святого Архангела Михаїла XVІІІ століття

У Тернопільській області горіла церква Святого Архангела Михаїла XVІІІ ст.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, пожежа сталася вчора вдень у селі Мирове Шумського району.

За даними рятувальників, вогнем пошкоджено 4 кв. м дерев’яної стіни та 6 кв. м. покрівлі.

Матеріальні збитки від пожежі та причина виникнення встановлюються.

Пожежу загасив черговий караул МНС Шумська та місцеве населення. Під час гасіння врятовано будівлю церкви та дзвіницю.

Довідка УНІАН. Храм Святого Архангела Михаїла збудований у 1770 році. Є пам’яткою архітектури.

Храм використовує Українська православна церква Московського патріархату.