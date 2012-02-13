В Інтернеті виклали відео «Остання пісня Вітні Х'юстон»

Все більше подробиць з'являється навколо трагічної смерті видатної американської співачки Вітні Х'юстон.

В Інтернеті з'явилось любительське відео, озаглавлене як "Остання пісня Вітні Х'юстон". Знятий вочевидь на мобільний телефон ролик представляє собою запис вечірки, яка нібито пройшла 9 лютого. На записі співачка виконує уривок зі своєї пісні "Yes, Jesus Loves Me" (Так, Ісус любить мене). Ймовірно, запис зроблено під час вечірки від "Греммі", на якій пару днів тому була співачка.

Між тим, як пише "Сегодня" з посиланням на західні ЗМІ, Х'юстон тоді покинула вечірку "абсолютно розбита, агресивна и розгублена". Репортери повідомили, що руки в жінки були в крові, пересуватися їй допомогла донька Христина. Подробиці того вечора наразі з'ясовує поліція. Слід зазначити, що рідні і друзі співачки повідомляли, що напередодні трагедії спілкувалися з нею і розмовляли по телефону, при цьому не побачивши нічого незвичного або загрозливого.

Світові зірки продовжують висловлювати свої співчуття з приводу трагедії. "Моє серце розбите, а в очах стоять сльози з того моменту, коли я дізналася про шокуючу смерть моєї подруги", - написала у своєму Twitter співачка Мерайя Кері. Відома тенісистка Серена Вільямс у своєму мікроблозі написала: "Вау! Ну і справи. Весь мій день тепер зіпсований".

ТСН