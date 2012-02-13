Володаркою шести «Греммі» стала Адель

Володаркою шести "Греммі" стала британська виконавиця соул АДЕЛЬ.

Вона одержала престижні премії Американської академії звукозапису, зокрема, за кращу пісню року і кращий альбом, повідомляє радіо «Свобода».

Частину церемонії, що відбулася у Лос-Анджелесі, було присвячено пам`яті співачки і актриси Вітні Х`юстон, яка померла у суботу у віці 48 років.