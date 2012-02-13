Під Харковом горів розважальний центр

У селищі Циркуни Харківського району горів розважальний центр.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні у Харківській області, пожежа сталася у розважальному центрі «Парк-Жуки» 12 лютого близько 6.45.

На момент прибуття пожежних вогнем було охоплено дах і другий поверх двоповерхової будівлі. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.

Людей у будівлі на момент виникнення пожежі не було.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються.