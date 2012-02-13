Одеського підприємця взяли в заручники

Співробітники Київського райвідділу міліції Одеси затримали двох підозрюваних у пограбуванні підприємця і вимаганні за нього викупу.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одесі.

За інформацією міліції, своєю жертвою злочинці обрали 31-річного підприємця, який спеціалізується на виготовленні металоконструкцій. Йому повідомили, що хочуть оформити замовлення на виготовлення поручнів у будинку і призначили зустріч на вулиці. Чоловік під`їхав на своєму «Мерседесі» у зазначене місце, де його чекав «замовник», який сів у машину і вказував дорогу. У будинку, куди підприємець прибув, щоб зробити виміри для майбутніх робіт, на нього накинулися «замовники»: повалили, зв`язали, а рот заткнули кляпом. Потім оголосили заручником і стали вимагати «кілька тисяч доларів викупу. Тільки один із знайомих відізвався і погодився дати 7000 грн. Підприємець сказав приятелю, що «за грошима приїде його друг».

Як додали в міліції, автомобіль бізнесмена зловмисники також вирішили прибрати до рук: відігнали «Мерседес» у гараж, замінили номерні знаки, маючи намір надалі продати іномарку. «Здобиччю розбійників стали також ноутбук, мобільні телефони, гроші і знятий з руки підприємця золотий перстень»,- відзначили в міліції.

Залишивши заручника в будинку, зловмисники поїхали за грошима. Тим часом заручнику вдалося звільнитися і залишити будинок.

Злочинців затримали «по гарячих слідах» співробітники міліції. Щодо затриманих порушено кримінальну справу за статтями 187 (розбій) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, зазначили у міліції.