Суд амністував екс-начальника Одеського морського порту

Орджонікідзевський райсуд Запоріжжя амністував колишнього начальника Одеського морського торгового порту Миколу ПАВЛЮКА, який звинувачувався в незаконній витраті 650 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму, уточнивши, що рішення було ухвалено минулого тижня.

«Суд, розглянувши зібрані прокуратурою Криму докази, визнав екс-начальника винним у скоєнні злочинів, які завдали держпідприємству збитків у вигляді незаконної витрати коштів і ненадходження орендних платежів. На підставі клопотання захисту екс-керівника порту, який у ході слідства відшкодував майже півмільйона гривень, його звільнено від покарання на підставі закону про амністію», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму порушила проти М.ПАВЛЮКА чотири кримінальних справи за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), які об`єднала в одне провадження.

Герой України М.ПАВЛЮК керував Одеським портом в 1985-2011 роках.