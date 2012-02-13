Експерт розповів про переваги створення індексу інвестактивності

Створення індексу інвестиційної активності дозволить постійно моніторити інвестиційний клімат в Україні.

Таку думку журналістам висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег УСТЕНКО, коментуючи заяву голови Держподатслужби Олександра КЛИМЕНКА про створення методології оцінки якості інвестиційного і бізнес-клімату в країні (індексу інвестиційної активності).

«Наскільки я розумію те, що сказав глава Державної податкової служби з приводу створення свого власного індексу, це є такою доволі новою ініціативою з боку уряду України, яка дозволить постійно моніторити, а також розуміти ті проблеми, які виникають в інвестиційному кліматі, і швидко на них реагувати», - відзначив він.

Експерт позитивно оцінив таку ініціативу. «Також важливим є те, щоб ця ініціатива постійно реалізовувалася, тобто мало сказати, що колись або одного разу буде перевірено, або буде проведено виміри інвестиційні. На те вона й інвестиційна активність, що її треба дивитися в динаміці», - вважає він.

За словами експерта, донедавна основними організаціями, які створювали інвестиційний індекс, були Європейська Бізнес Асоціація і Міжнародний фонд Блейзера спільно з Українсько-американською бізнес-радою. О.Устенко відзначив, що в рейтингах цих організацій показник не охоплював думку вітчизняних інвесторів: «Індекси, які будували, наприклад, у Міжнародному фонді ім. Блейзера, це індекси, які базувалися на думці інвесторів, що прийшли до України зі США. Це тільки один зріз проблеми, ми не охоплювали вітчизняних інвесторів, ми не говорили з якимись іншими інвесторами».