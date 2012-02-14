У генпрокурора змінився прес-секретар
06:04, 14 лютого 2012Суспільство
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Пшонка підписав наказ
Маргариту ВЕЛЬКОВУ призначено прес-секретарем генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.
Як зазначається у повідомленні Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відповідний наказ підписав В.ПШОНКА.
У повідомленні зазначається, що М.ВЕЛЬКОВА має вищу освіту, за фахом - аналітик консолідованої інформації. Також вона має досвід роботи у журналістиці, державних установах, міжнародних організаціях.
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