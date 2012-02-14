У генпрокурора змінився прес-секретар

Пшонка підписав наказ

Маргариту ВЕЛЬКОВУ призначено прес-секретарем генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ. Як зазначається у повідомленні Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, відповідний наказ підписав В.ПШОНКА. У повідомленні зазначається, що М.ВЕЛЬКОВА має вищу освіту, за фахом - аналітик консолідованої інформації. Також вона має досвід роботи у журналістиці, державних установах, міжнародних організаціях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter