У Харкові двоє чоловіків напали з ножем на міліціонера

Харків. 14 лютого. УНІАН. У Харкові невідомі завдали ножові поранення працівникові міліції.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні близько 9-ї ранку у дворі житлового будинку по проспекту Гагаріна. Двоє невідомих осіб завдали тілесні ушкодження працівнику міліції – декілька ножових поранень в тулуб.

Потерпілий був негайно доставлений до лікарні.

За даним фактом прокуратурою міста Харкова порушено кримінальну справу за ознаками ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу), санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.

Працівниками міліції проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їх затримання, повідомили у ВЗГ.