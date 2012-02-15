Офіційна кількість мільйонерів не відповідає дійсності

У Кіровоградській області кількість офіційно зареєстрованих мільйонерів не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник Державної податкової служби в Кіровоградській області Ігор ВІРІЄНКО.

За його словами, в 2011 році доходи більш як 1 млн. грн. задекларували 2 жителі області (на загальну суму 3,8 млн. грн.). Джерелом доходів вони вказали продаж корпоративних прав. Двома мільйонерами області сплачено до бюджету 357,4 млн. грн. податку на прибуток фізичних осіб.

«Я не задоволений ситуацією. Інформаційна база податкової служби дозволяє відстежувати всі операції вартістю більш як 60 тис. грн. Ми бачимо рівень контрагентів та їхню податкову історію, і можу сказати, що ситуація з двома офіційними мільйонерами унікальна. Насправді їх значно більше. Ми працюємо над цим питанням», - відзначив І.ВІРІЄНКО.

Він також повідомив, що в 2011 році до податкових органів області подано майже 33 тис. декларацій про доходи, що на 5,6% більше, ніж за попередній рік. В цілому жителі області задекларували доходи в сумі 246,2 млн. грн.