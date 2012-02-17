Янукович обіцяє, що свавілля чиновників піде у минуле

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що із запровадженням реєстру державних адміністративних послуг свавілля чиновників щодо встановлення платних послуг піде у минуле.

Про це він заявив, спілкуючись із представниками ЗМІ у Кременчуці, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Свавілля, коли міністерства, відомства та окремі чиновники встановлювали свої платні адміністративні послуги, пішло в минуле», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, створення реєстру державних адмінпослуг зніме всі ці питання.

Глава держави також звернув увагу на важливість створення сприятливих умов для роботи бізнесу в Україні. Він зазначив, що сьогодні скорочується кількість податків та знижуються ставки оподаткування.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що дозвільна система у країні повинна спрощуватися - це буде позитивом не лише для вітчизняного бізнесу, а й для іноземних інвесторів. «Ця система працює. Можливо, поки що не в повному обсязі, але її дію відчує бізнесмен, інвестор», – сказав він.