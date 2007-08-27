В Україну йдуть грозові дощі

Завтра в Україні буде мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ з грозою очікується лише у західних областях. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у південній частині та у східних областях вночі 16-21°, на узбережжі морів місцями 23-25°, вдень 25-30°, в Криму до 33°.

29 серпня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають мінливу хмарність, без опадів, лише у західних областях вдень можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура у південній та східній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°; на решті території вночі 8-13°, вдень 21-26°.

30 серпня буде хмарно з проясненнями, очікуються грозові дощі, у північних, центральних, вночі й у прикарпатських областях місцями сильні. В Криму, Приазов`ї, вночі й у східних та південних областях переважно без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°; на решті території вночі 8-13°, вдень 18-23°.

31 серпня по всій території, окрім північної частини, можливі короткочасні дощі з грозами. Температура у західних та північних областях вночі 6-12°, вдень 17-23°; на решті території вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 21-27°, на півдні до 29°.

1 вересня погода в Україні істотно не зміниться.

У Києві та області 28 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°; по області вночі 10-15°, вдень 19-24°.

29 серпня також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 21-26°.

30 серпня буде хмарно з проясненнями, грозові дощі, місцями сильні. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°.

31 серпня-1 вересня у Києві та області переважно без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.