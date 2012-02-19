Який зв'язок між знищенням собак і Євро-2012?

Винищення бездомних тварин в Україні відбувається не через підготовку до проведення в нашій державі фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени Міжнародного руху реалістичного зоозахисту «П’ять свобод» заявили в п'ятницю на прес-конференції у Києві.

«Час нарешті припинити спекуляції, тому що Україну свідомо «нагинають» за допомогою Євро-2012. Насправді, жодного зв’язку між тією кількістю безпритульних зграй, які заполонили українські міста, і Євро – не існує» - наголосив суддя-дресирувальник національної категорії Кінологічного клубу України Сергій КЛОЧКО.

При цьому він не аргументував своє твердження.

У свою чергу, директор КП "Центр поводження з тваринами" Харківської міської ради Юлія ШАПОВАЛОВА зауважила, що у Харкові ніхто не ставить завдання винищити бездомних тварин у зв’язку з тим, що у місті відбудуться матчі Євро-2012. «Ця робота з вилову і розміщення у ветеринарних клініках і пунктах тимчасового утримання була розпочата значно раніше», - наголосила вона.

Водночас Ю.ШАПОВАЛОВА зауважила, що протягом 2,5 років у Харкові за бюджетні кошти стерилізували й відпустили на волю близько 5 тис. собак. При цьому вона зазначила, стерилізація не сприяє зменшенню загальної кількості бездомних собак у місті, тому з середини 2010 року в Харкові таких собак виловлюють і розміщують у ветеринарних установах, підшукують їм господарів, а якщо охочих взяти собаку немає, її усипляють.

С.КЛОЧКО повідомив, що члени Міжнародного руху реалістичного зоозахисту «П’ять свобод» пропонують внести зміни до закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», зокрема, заборонити господарям викидати тварин на вулицю, а також ввести адміністративне покарання за ці дії.

С.КЛОЧКО також наголосив на необхідності введення в Україні податку на домашніх тварин, а також обов’язкову ідентифікацію тварин за допомогою чіпів.

Крім того, представники руху пропонують, зокрема, розширити поняття «жорстоке поводження з тваринами» та «притулок для тварин»; надати можливість органам місцевого самоуправління обмежувати кількість домашніх тварин, які утримуються в житлових приміщеннях; ввести особливі умови для придбання і утримання собак потенційно небезпечних порід; конкретизувати правила поводження з бездомними тваринами; привести у відповідність із положеннями Європейської конвенції із захисту прав домашніх тварин положення статті «Умертвіння тварин» закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інші.

Як повідомляв УНІАН, після неодноразових дискусій між УЄФА та представниками української влади міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ у листопаді минулого року офіційно заявив про наміри ввести заборону на знищення бездомних собак.

Чиновники також повідомили про плани побудувати низку притулків для таких тварин, де вони могли би проходити процес реабілітації після стерилізації, після чого випускалися б на волю. Відповідно до нових законів, усі мери міст будуть зобов'язані забезпечувати виконання нових правил, в іншому випадку - нестимуть відповідальність перед законом.