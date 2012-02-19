Черкаси виграли 15 мільйонів

Черкаси отримають 15 млн. грн. на упровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках від Агентства національних проектів конкурсу з енергозбереження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби Черкаського міськвиконкому.

За даними прес-служби, кошти місто отримає як переможець конкурсу з енергозбереження, що проводиться Агентством національних проектів.

Гроші будуть спрямовані на повну реновацію будинків: заміну вікон, утеплення і ремонт дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Втім, всі ці роботи будуть проведені в будинках, де мешканці утворили Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Головна умова – мешканці також повинні взяти участь у співфінансуванні на рівні 5-10% від загальної суми. Отриманих коштів має вистачити на декілька будівель.

За словами мера Черкас Сергія ОДАРИЧА, для упровадження енергозберігаючих технологій в одному середньостатистичному будинку необхідно близько 3-4 млн. грн.