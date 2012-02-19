Два криголами прийшли на допомогу українському суховантажу «Orel-1»

Російський та український криголами «Капитан Демидов» і «Капітан Бєлоусов» підійшли для надання допомоги до українського суховантажу «Orel-1», який одержав течу в Азовському морі.

Про це повідомляє Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії.

Крім криголамів, безпеку судна забезпечує морський буксир «Портовик».

«Становище "Orel-1" стабільне, насоси з відкачуванням води справляються», - говориться в прес-релізі.

За даними російського агентства транспорту, ухвалювати рішення щодо подальших дій буде українська сторона.

Відомство повідомляє також, що в південній частині Керченської протоки 99 суден чекають проводки до російських портів Азовського моря.

«Orel-1» побудовано в 1989 році, його довжина становить 108 метрів.