Два криголами прийшли на допомогу українському суховантажу «Orel-1»
Відкачують воду
Російський та український криголами «Капитан Демидов» і «Капітан Бєлоусов» підійшли для надання допомоги до українського суховантажу «Orel-1», який одержав течу в Азовському морі.
Про це повідомляє Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії.
Крім криголамів, безпеку судна забезпечує морський буксир «Портовик».
«Становище "Orel-1" стабільне, насоси з відкачуванням води справляються», - говориться в прес-релізі.
За даними російського агентства транспорту, ухвалювати рішення щодо подальших дій буде українська сторона.
Відомство повідомляє також, що в південній частині Керченської протоки 99 суден чекають проводки до російських портів Азовського моря.
«Orel-1» побудовано в 1989 році, його довжина становить 108 метрів.