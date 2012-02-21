Подорожчали номери в київських готелях

Середня вартість номерів у готелях Києва у 2011 році зросла на 8,46% у доларах і на 9,39% у гривні.

Про це йдеться в звіті щодо готельної нерухомості Києва в 2011 році консалтингової компанії UTG (Українська Торгова Гільдія).

Згідно зі звітом, показник вартості стандартного номера «від стійки» на кінець 2011 року зафіксовано на рівні від 64 дол. (із ПДВ) на добу в об'єктах economy до 550 дол. - у luxury готелях.

Середній рівень заповнюваної готельних номерів у класах economy і midscale на кінець року становив 55%.

Аналітики компанії прогнозують суттєве збільшення вартості розміщення в готельних номерах у зв'язку з високим рівнем попиту на готельні послуги на період проведення чемпіонату Європи з футболу.

За даними компанії, в 2011 році столичний ринок розміщення поповнився трьома новими об'єктами: готелями Ibis (3 зірки) на 212 номерів по бульвару Шевченка, Autograph (4 зірки) по вул. Предславинській на 272 номери і «Космополіта» (4 зірки) по вул. Вадима Гетьмана, 6 на 160 номерів.

При цьому до червня 2012 року, коли стартує Євро-2012, у столиці очікується відкриття готелів Grand Fairmont (5 зірок) по вул. Набережно-Хрещатицькій, Sheraton Olimpiyskiy (5 зірок) по вул. Великій Васильківській, Парк отель (3 зірки) по вул. Юнкерова і Старо (4 зірки) по вул. Костянтинівській.

Із 12 готелів, що будуються в столиці, активні роботи ведуться на 10 майданчиках (83%).

У компанії зазначають, що у разі реалізації цих проектів, зокрема реконструкції готелів «Братислава» і «Спорт» із підвищенням стандартів якості до 4 зірок, структура номерного фонду Києва до кінця 2012 року включатиме близько 12,2 тис. номерів. До моменту проведення чемпіонату Євро-2012 відповідність готельної галузі в Києві рекомендаціям UEFA щодо структури місць розміщення досягне рівня 100% для готелів "3 зірки", 57% – для готелів "4 зірки", 82% – для "5 зірок".