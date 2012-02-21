Закарпаття отримає 5 млн. крон з Чехії

Чеський край Височіна погодив виділення на реалізацію восьми соціальних проектів у Закарпатській області 5 млн. крон.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Закарпатської обласної ради Владислав МИКИТА.

За його словами, у п’ятницю, 17 лютого, в Ужгороді відбулася зустріч делегації краю Височіна Чеської Республіки на чолі з директором крайової адміністрації, головою Благодійного фонду «ВіЗа» Зденеком КАДЛЕЦОМ з головою Закарпатської обласної ради Іваном БАЛОГОЮ.

У ході перемовин погоджено план співпраці на 2012 рік, який передбачає реалізацію восьми спільних інвестиційних проектів.

За даними прес-служби, на втілення цих проектів рада краю Височіна виділила в бюджеті 5 млн. чеських крон, що в еквіваленті на українську валюту становить близько 2,4 млн. грн.

Серед погоджених проектів, зокрема, завершення реконструкції ЗОШ с. Лазещина Рахівського району, добудова дитячого садка у с. Велика Копаня Виноградівського району, заміна вікон в школі імені Масарика у м. Свалява, школі у с. Рудникова Гута Свалявського району та в Ужгородському національному університеті.

«Також серед цих проектів заплановано провести реконструкцію будівель під дошкільні навчальні заклади у селах Сойми Міжгірського та Скотарське Воловецького районів та під амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Липовець Хустського району. Буде надана також допомога у завершенні реконструкції будинку соціальної захисту в селі Богдан Рахівського району», - додав В.МИКИТА.

Також, за даними прес-служби Закарпатської облради, під час переговорів було обговорено питання щодо організації церемонії підписання додаткової угоди до Договору про співробітництво між Закарпатською областю і краєм Височіна, яке передбачається провести 16 березня цього року в м. Мукачеві й на яке прибуде численна делегація краю Височіна та Парламенту Чехії.