Зросли великооптові ціни на нафтопродукти

Із 13 по 20 лютого середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5–16,5% (у середньому на 4,9%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», із 13 по 20 лютого середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 16,5%, або 1680 грн./тонна, – до 11 880 грн./тонна; на бензин А-92 – збільшилися на 1,5%, або 170 грн./тонна, – до 11 860 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 0,5%, або 60 грн./тонна, – до 12 350 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 0,9%, або 90 грн./тонна, – до 10 370 грн./тонна.

Як зазначили в компанії, різкий стрибок вартості низькооктанового бензину викликаний браком пропозиції на ринку. Так, за даними компанії, в січні баланс бензину А-76/80 становив 18,39 тис. тонн, що на 16% менше, ніж у січні 2011 р. Імпорт низькооктану в січні 2012 р. становив лише 890 тонн (у січні 2011 р. – 6,53 тис. тонн).

Потреби ринку задовольняв Шебелинський ГПЗ, виробивши в січні 17,4 тис. тонн низькооктану, проте в лютому завод став відправляти А-76 на експорт. Зокрема, пропозиція Шебелинського ГПЗ по цій марці бензину досягла позначки 11 600 грн./тонна (+1400 грн.).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.