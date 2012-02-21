Юрист: 80% турагентів вимушені піти в тінь

Існуюча система оподаткування туристичного бізнесу загнала в тінь 80% українських турагентів - фізичних осіб-підприємців.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомив керівник Київського центру підтримки і розвитку бізнесу, юрист Дмитро ГАРНИЙ.

«80% турагентств просто відмовилися від застосування спрощеної системи оподаткування через це неврегулювання. Вони або взагалі перестали працювати в туризмі з нового року, або реєструють юрособи, але тоді в них виникають проблеми, або вони змушені приймати готівку і не проводити її офіційно», - сказав він.

За словами Д.ГАРНОГО, ситуацію, що склалася в оподаткуванні туристичної діяльності, зумовили, зокрема, зміни до чинного Податкового кодексу, які набули чинності з 1 січня 2012 року, і які не дозволили представникам малого бізнесу в сфері туризму відноситися до другої групи платників єдиного податку.

«Під час прийняття змін до Податкового кодексу не врахували невеликий юридичний нюанс — туристичні агенти надають послуги не населенню, а, згідно із законом про туризм, туристичним операторам», - сказав він.

За словами Д.ГАРНОГО, більшість фізосіб-підприємців, які надають агентські послуги в туризмі, змушені були піти в тінь, перейшовши на готівкові розрахунки з покупцями туристичних послуг і туристичними операторами.

У той же час він зазначив, що турагенти, які перейшли в третю групу платників єдиного податку, зіткнулися з неоднозначністю трактування податковими органами бази оподаткування.

«Третя група приховує в собі певні ризики для підприємців-турагентів. Основний ризик полягає в тому, що фізособам-підприємцям на третій групі податковий орган може порахувати податкові зобов'язання в розмірі 5%, виходячи з усіх коштів, які турагент одержав від туриста, а не від суми винагороди турагентства», - сказав він.

Д.ГАРНИЙ повідомив, що експерти Київського центру підтримки і розвитку бізнесу підготували і направили ряд звернень з пропозиціями про внесення змін до Податкового кодексу на адресу Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики.

«Пропозиції спрямовані на удосконалення законодавчого регулювання обліку та оподаткування туристичних компаній. Ми наполягаємо, що фізособам-підприємцям-турагентам має бути надана можливість знаходитися в другій групі платників єдиного податку. У нас практично вся сфера обслуговування — ресторани, масажні салони, перукарні, які надають послуги населенню, можуть застосовувати другу групу, а турагенти чомусь не можуть», - сказав він.

Крім того, Д.ГАРНИЙ зазначив, що на сьогодні залишається неврегульованим питання обкладання суб'єктів туристичної діяльності податком на додану вартість (ПДВ), зокрема, визначення бази оподаткування ПДВ туроператорів при несформованому турпродукті.

«Є розрив у часі між отриманням виручки і витратами на створення турпродукту. Ніде не сказано, що робити туроператору, коли виручка вже приходить за послуги, які будуть надані в інших податкових періодах», - сказав він.

За словами Д.ГАРНОГО, «таке неврегулювання дає податковим органам при проведенні перевірки такого туроператора місце для самодіяльності». Зокрема, податкові органи в одному разі пропонують обкладати ПДВ всю виручку, а згодом робити коригування, в іншому разі - відкладати сплату податку до періоду, коли буде сформований турпродукт.