У Бортничах водій збив дівчину і втік з місця аварії

Державтоінспекція Києва просить відгукнутись свідків учорашньої дорожньо-транспортної пригоди у Бортничах, внаслідок якої травмована дівчина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, 20 лютого близько 13.00 на вулиці Леніна, 59 (с.Бортничі) водій автомобіль «ВАЗ-2109» червоного кольору скоїв наїзд 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по зебрі, після чого водій, не зупинившись, залишив місце аварії.

Внаслідок наїзду дівчина отримала забиття тіла, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини та живота, переломом стегна та була госпіталізована до лікарні. Наразі постраждала перебуває в реанімації.

ДАІ просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо вищевказаного ДТП, зателефонувати і повідомте на телефон гарячої лінії: 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).