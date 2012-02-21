Укрзалізниця електрифікує коридор Львів-Київ-Донецьк

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в квітні 2012 року повністю завершити електрифікацію основного пасажирського коридору Львів – Київ - Донецьк для запуску швидкісних потягів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», зокрема, буде завершено підготовку електрифікованої ділянки Полтава – Красноград - Лозова загальною протяжністю 176 км.

Також у прес-службі повідомили, що в 2013-2014 роках будуть електрифіковані напрями Долинська - Миколаїв (148 км.) і Миколаїв - Колосовка (105 км.) Одеської залізниці, Волноваха - Камиш-Зоря - Запоріжжя (240 км.) Донецької і Придніпровської залізниць.

Крім того, триває розробка електрифікації ділянки Ворожба – Суми - Люботин (225 км.) Південної залізниці.

На цей час в Україні протяжність електрифікованих ділянок складає 46,4% від загальної експлуатаційної довжини залізничних колій.

До 2016 року «Укрзадізниця» планує завершити виконання Програми електрифікації, що збільшить протяжність електрифікованих ділянок до 53-55% загальної експлуатаційної довжини залізничних колій.

Електрифіковані ділянки шляху дозволяють збільшити вагу потягу і швидкість, а також знизити собівартість перевезень за рахунок використання електроенергії.

Довідка УНІАН. Програма електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн. була затверджена в червні 2011 року. Програма передбачає електрифікацію 1562 км. залізничних колій.

На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги в загальному вантажообігу складає 89,7%.