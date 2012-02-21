Редактори одеських ЗМІ заявили про наступ на свободу слова в регіоні

Редактори одеських ЗМІ Сергій БРАТЧУК (телеканал «Нова Одеса»), Іван МЕЛЬНИК (газета «Чорноморські новини»), Ігор СТОЛЯРОВ (інтернет-газета «Взгляд из Одессы») і Ольга КОЛОГРЕВА (газета «Юг») заявили про факти утиску свободи слова в регіоні.

Про це йдеться у спільній заяві редакторів, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН. Документ було поширено серед іноземних дипломатів, столичних журналістів та інших учасників святкових зборів в Одесі, присвячених річниці незалежності Республіки Естонія.

«Судові процеси, виклики до слідчого, погрози, взяття штурмом приміщень, тиск на родичів - це реалії, з якими все частіше стикаються працівники непідконтрольних владі засобів масової інформації та незалежні журналісти Одеської області», - говориться в заяві редакторів видань і ТРК.

«У грудні 2011 року єдина україномовна обласна газета «Чорноморські новини», яку влада (в особі голови Одеської обласної державної адміністрації) впродовж двох років намагається знищити у різні способи, і незалежна облгазета «Юг» одержали листи з підписом директора комунального підприємства обласної ради «Видавництво «Черноморье» із погрозою виселення редакцій з приміщень, які вони займають на законних підставах, що підтверджене рішенням суду, яке набуло чинності ще в березні 2008 г.», - заявляють журналісти.

«У лютому 2012 року редакції, що працюють в будівлі видавництва, опинилися перед загрозою припинення роботи через створені «стараннями» того ж КП «Видавництво «Черноморье» неприйнятних для роботи умов - були розморожені системи опалювання, припинена подача води, паралізована робота санвузлів. Зараз в господарському суді Одеської області слухається п'ять подів, сторонами по яких виступають КП «Видавництво «Черноморье» і редакції газет «Вечерняя Одесса», «Юг» і «Чорноморські новини», а третьою особою - Одеська облрада».

Судова тяжба негативно позначається на атмосфері в колективах названих газет, відволікає від виконання прямих журналістських обов'язків, породжує невпевненість в завтрашньому дні», - відзначають журналісти.

У документі також констатується, що «приміщення, в якому працює опозиційний телеканал «Нова Одеса», нещодавно штурмували спецпідрозділи, і хоча, як потім пояснили правоохоронці, спецоперація була спрямована начебто не проти журналістів, а проти власника приміщення, робота каналу була заблокована на кілька годин, а люди пережили стресову ситуацію».

«За добросовісне виконання журналістського обов'язку - інформування своїх читачів про те, що в місті білборди Президента невідомі забризкали фарбою, а також розміщення фотографій цих білбордів редактора інтернет-газети «Взляд из Одессы» було викликано на допит до слідчого», - говориться у спільній заяві.

Журналісти також заявляють про тотальний наступ на свободу слова і в районах Одеської області: «У Комінтернівському, Роздільнянському, Овідіопольському та інших районах були або замінені редактори ряду газет, або, де це зробити не вдалося, ліквідували попередні видання і на їх базі створили нові, що прислужують владі. Впродовж лютого подібні сигнали надійшли і від колег із Ананьївського і Котовського районів, де незалежні журналісти піддаються тиску (зокрема опосередковано, через їхніх родичів) і всілякому перешкоджанню в роботі: їх не допускають на засідання органів місцевого самоврядування, не надають документів, правоохоронні органи відмовляють у порушенні справ про перешкоджання в професійній діяльності».

«Таким чином в Одеській області ведеться тотальний наступ на свободу слова, а в суспільстві сіють страх. Просимо Вас звернути увагу на ситуацію зі свободою слова в Одеській області, донести цю інформацію до широкої міжнародної громадськості й врахувати її в спілкуванні з українською владою, яка запевняючи, що забезпечує свободу слова, насправді всілякими способами намагається взяти під контроль всі ЗМІ. А ті, які не вдається взяти під контроль, - знищити», - резюмували автори заяви.