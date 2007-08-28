Львів’яни найбільше за всіх в Україні незадоволені своїми іменами

Щороку до 50 тисяч громадян України звертаються до органів реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції з тим, щоби змінити власне ім’я або з проханням поновити втрачені документи, які засвідчують факт шлюбу, розлучення, народження, смерті.

При цьому, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, багаторічні дослідження цих процесів засвідчують тенденції, частина яких піддається логічному осмисленню, але деякі можна пояснити хіба що менталітетом жителів окремих регіонів України.

Так, наприклад, понад 80-90% звернень громадян до органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів) з проханням поновити втрачені документи стосуються свідоцтв про народження. Наприклад, поточного року з близько 6 тисяч загублених документів, якими був засвідчений факт народження, смерті, шлюбу, розлучення тощо, 5 тисяч – це свідоцтва про народження.

Але, як ідеться у повідомленні, якщо можна припустити, що необхідність поновити загублену метрику виникає частіше, ніж, наприклад, свідоцтво про шлюб чи розлучення, то пояснити, чому багаторічне лідерство в країні за кількістю загублених свідоцтв про народження тримають жителі Одещини, складно.

Так, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, щороку кожен десятий громадянин, який звертається до органів реєстрації актів цивільного стану з проханням поновити загублені документи, що засвідчують факт народження, є жителем Одеської області, не став винятком і 2007 рік: з 5 тисяч загублених метрик близько 500 належали одеситам.

Щоправда, повідомляє прес-служба, поточного року одеситів випередили жителі Вінниччини, які несподівано встановили абсолютний рекорд за кількістю загублених свідоцтв про народження. За підсумками першого півріччя в області був зафіксований більш ніж трикратний сплеск втрати документів, які засвідчували народження. Фактично, кожне шосте свідоцтво про народження, загублене у 2007 році в Україні, губив житель Вінницької області.

Жителі Львівської області є своєрідними рекордсменами України за кількістю перемін власних імен. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, практично щороку кожен десятий житель України, який змінює власне ім’я, є жителем Львівщини. Не порушили львів’яни цю традицію і у 2007 році: з близько 10 тисяч випадків зміни імені жителям Львівщини належали близько 1 тисячі.

Загалом, за словами міністра юстиції, до органів реєстрації актів цивільного стану щороку звертається близько півтора мільйона громадян. Наприклад, з початку поточного року РАЦСи уже відвідали близько 850 тисяч українців.

Найчастіше українці приходять з тим, щоб зареєструвати факт народження або смерті. Наприклад, за перше півріччя 2007 року РАЦСами було видано 225,619 тис. свідоцтв про народження та 385,950 тис. свідоцтв про смерть.

На другому місці актові записи про одруження та розірвання шлюбів. Наприклад, протягом першого півріччя поточного року в Україні було зареєстровано 131,215 тис. шлюбів та 85,290 тис. розлучень.

Найчастіше до РАЦСів звертаються жителі Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської областей та Києва, що, за словами міністра, пояснюється кількістю населення, яке проживає в даних регіонах. Фактично, в цих регіонах реєструється третина усіх записів про цивільний стан громадян – народження, смерті, шлюбу чи розлучення.