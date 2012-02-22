Шахрайка під виглядом працівниці ПФ виманила у пенсіонерів 4,5 тисячі

У місті Козятин Вінницької області жінка під виглядом працівниці пенсійного фонду виманила у пенсіонерів 4,5 тис. грн.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, зловмисниця з порогу почала розповідати пенсіонерам про фінансову допомогу дітям війни і про те, що сусіди по будинку уже отримали такі виплати. 77-річний чоловік та його 73-річна дружина впустили у свою квартиру незнайому жінку, якій зі слів потерпілих, близько 30 років, невелика на зріст та мала коротке біле волосся.

Жінка розпитала про життя, про здоров’я і, як з’ясувалося, була добре поінформована про літніх людей, які мешкають у сусідніх квартирах.

Фінансова допомога, про яку розповіла зловмисниця, становила 17 тисяч гривень, щоб її отримати, необхідно сплатити лише чотири з половиною тисячі гривень податку у найближчому відділенні банку.

Шахрайка запропонувала пенсіонерам самій сплатити зазначену суму і незабаром повернутися із допомогою. Вона навела приклад сусідки, яка уже отримала з її рук 17 тисяч. Пенсіонери погодилися і віддали свої заощадження. Згодом завітали до сусідки і дізнались, що їх просто ошукали.

За фактом шахрайства порушили кримінальну справу за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу і сьогодні працівники міліції встановлюють підозрювану особу та її місце перебування.