Білоруські прикордонники затримали українського підлітка з бензопилкою
20:59, 22 лютого 2012Суспільство
1787 0
Встиг спиляти 19 беріз
Білоруські прикордонники затримали українського підлітка, який порушив кордон.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі, 17-річний громадянин України перебував за десять метрів від білорусько-українського кордону. Підліток мав з собою бензопилку «Штиль».
Як зазначили у прес-центрі, на білоруському боці український підліток встиг спиляти 19 беріз.
Прикордонники передали підлітка українським колегам. На перший раз порушникові режиму державного кордону винесли попередження. Однак бензопилку білоруські прикордонники у хлопця вилучили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter