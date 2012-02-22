Білоруські прикордонники затримали українського підлітка з бензопилкою

Білоруські прикордонники затримали українського підлітка, який порушив кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі, 17-річний громадянин України перебував за десять метрів від білорусько-українського кордону. Підліток мав з собою бензопилку «Штиль».

Як зазначили у прес-центрі, на білоруському боці український підліток встиг спиляти 19 беріз.

Прикордонники передали підлітка українським колегам. На перший раз порушникові режиму державного кордону винесли попередження. Однак бензопилку білоруські прикордонники у хлопця вилучили.