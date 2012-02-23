Водіям, які не пропускають маршрутки, доведеться викладати більші гроші

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 329 народних депутатів з 417 зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключено положення, яке передбачало накладення штрафу за ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам в розмірі від 25 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В той же час, змінами встановлено, що ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів тягне за собою штраф від 30 до 40 таких мінімумів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.