Причину збою в київському метро досі з'ясовують

У Київському метрополітені о 15.25 було відновлено рух потягів на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.

За інформацією прес-служби, потяги курсують у штатному режимі, але причина збою у роботі метро поки що з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, о 12.13 виникли проблеми з електропостачанням потягів метро: на перегоні між станціями "Видубичі" і "Славутич" зникла напруга.

У зв'язку з цим було організовано рух потягів між станціями "Сирець" і «Дружба народів», а також "Червоний хутір" - "Осокорки". Окрім того, по одній колії курсували потяги між станціями "Видубичі" і "Славутич".

Встановлювалась причина і вживались заходи для відновлення нормального руху.

З іншого джерела агентству стало відомо, що проблеми з електропостачанням могли виникнути у зв'язку з інтенсивним таненням снігу.