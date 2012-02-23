Білоруські геологи шукатимуть уран на кордоні з Україною

Білоруські геологи сподіваються знайти неподалік від кордону з Україною уран.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив директор департаменту геології Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі Володимир ВАРАКСА.

"Перспективи виявлення урану є", - сказав він.

"Питання розвідки і освоєння таких покладів, звичайно, комплексне і складне - це і отримання, і збагачення. Проте завдання перед нами визначено, і ми над ним працюватимемо", - відзначив В.ВАРАКСА.

Він пояснив, що виконання відповідних робіт передбачено програмою освоєння родовищ корисних копалин і розвитку мінерально-сировинної бази Білорусі на 2011-2015 роки.

За словами В.ВАРАКСИ, пошуки уранової руди вестимуться на півдні Гомельської області на кордоні з Україною.