«Atrium fashion day» дає шанс молодим дизайнерам

У Тернополі розпочався показ мод «Atrium fashion day».

Як повідомив кореспонденту УНІАН співорганізатор заходу Тарас ДЕМКУРА, участь в показі мод візьмуть як відомі дизайнери, зокрема львів’янки Оксана та Ірина МУРАШКИ й киянин Мирослав МЕЛЬНИК, такі і молоді тернопільські дизайнери.

«Такі покази мод дадуть можливість молодим дизайнерам заявити про себе. У травні ми вже влаштуємо триденний показ мод, який транслюватимуть національні телеканали. Участь у ньому зможуть взяти і молоді дизайнери, чиї роботи сьогодні будуть визнані найцікавішими», – зауважив Т.ДЕМКУРА.

За його словами, загалом у Тернополі покази мод за участю повідних кутюр’є проводитимуть двічі на рік: у травні – весняно-літньої колекції, а восени – осінньо-зимової.

«Сьогодні поруч із дизайнерами, які вже мають ім’я в Україні, дебютуватимуть і молоді тернополяни, які продемонструють свої найкращі роботи. І це не просто молоді люди, які шиють, вони вже мають свої магазини, їхній одяг носять тернополяни, їхні роботи перемагали на конкурсах у Львові та Києві. І власне цим показом мод ми хочемо продемонструвати, що є цікавий одяг свого, місцевого виробника, який набагато кращий, ніж привезене з-за кордону», – зауважила співорганізатор «Atrium fashion day» Марія БАБ’ЮК.

Відбувається захід на подіумі Українського дому «Перемога».