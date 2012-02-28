У футбольного тренера стріляли помилково

Завершилося досудове слідство у справі за фактом замаху на життя головного тренера футбольного клубу 1-ї ліги «Буковина» Вадима ЗАЙЦЯ.

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області Віктор ТИМЧУК, уже завершене досудове слідство в даній кримінальній справі і вона з обвинувальним висновком передана до Шевченківського районного суду м.Чернівців для розгляду по суті.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що у 2009 році між приватним підприємцем та буковинкою, яка мала у Чернівцях свій бізнес, виникли цивільно-правові зобов’язання: згідно з усною домовленістю чоловік взяв у жінки в борг понад 155 тис. 650 грн. Однак, борг не повернув. Щоби змусити приватного підприємця повернути гроші, жінка звернулася до свого знайомого, аби той за грошову винагороду в сумі 4 тис. євро шляхом погроз та насильства «посприяв» поверненню боргу.

У серпні 2011 року найнятий виконавець залучив до «операції» ще одного свого знайомого, із яким з метою залякування вистрілили з вогнепальної зброї у вікно будинку боржника.

7 жовтня 2011 року один зі зловмисників, знаючи, що приватний підприємець має у власності автомобіль «БМВ Х-5», побачивши подібну іномарку зі схожими номерними знаками на вулиці Достоєвського в Чернівцях, вистрілив з обріза мисливської рушниці «ТОЗ-63» 16 калібру у дверцята автівки. Нападник поранив власника автомобіля та втік з місця події.

Як з’ясувалося згодом, дана іномарка належала головному тренеру ФК «Буковина» В.ЗАЙЦЮ, який у цей час і перебував за кермом. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, тренеру були завдані тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для його життя.

Завдяки оперативним діям правоохоронців, вдалося вийти на слід і невдовзі затримати усіх учасників замаху. В ході досудового слідства з’ясувалося, що вони причетні до скоєння й інших тяжких злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2011 року біля власного будинку на вулиці Достоєвського в Чернівцях невідомий чоловік з мисливського обрізу здійснив постріл у головного тренера футбольного клубу 1-ї ліги «Буковина» В.ЗАЙЦЯ, коли той сідав у автомобіль.

Постріл було здійснено у дверцята автомобіля, коли В.ЗАЯЦЬ сідав за кермо. Кулі прошили двері і потрапили тренерові «Буковини» у коліно. Потерпілого було госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги.