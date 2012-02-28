В Одесі звільнили батька бойовика, затриманого у справі замаху на Путіна

Асланбек ОСМАЄВ, батько Адама ОСМАЄВА, затриманого правоооронцями в Одесі за підозрою в тероризмі, звільнений з-під варти, повідомило сьогодні УНІАН джерело в правоохоронних органах.

Під час розслідування кримінальної справи, порушеної Головним управлінням МВС України в Одеській області за фактом вибуху і пожежі в будинку по вулиці Тираспольській, 24 в Одесі, з`ясувалося, що російський громадянин А.ОСМАЄВ не причетний до протиправних дій, в яких підозрюється група затриманих осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого російський Перший канал повідомив, що спецслужби України і РФ зірвали замах на прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА. За даними телеканалу, терористи готувалися за вказівкою лідера північнокавказьких бойовиків Доку УМАРОВА.

На початку лютого українські ЗМІ повідомили про спецоперацію в Одесі, під час якої бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» затримали двох бойовиків, підозрюваних в організації теракту.

На початку січня Головне управління МВС України в Одеській області порушило кримінальну справу за фактом вибуху і пожежі в будинку по вулиці Тираспольській, 24 в Одесі, під час якого загинув 26-річний громадянин Російської Федерації і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. Третій постоялець зник. За даними ЗМІ, це був Адам ОСМАЄВ. Вибух стався під час виготовлення вибухового пристрою.

«Вже 6 січня СБУ України надіслала термінову телеграму своїм колегам з ФСБ Росії: один з тих, хто винаймав квартиру, під час вибуху загинув, ще одного, обгорілого, вдалося врятувати. Його відразу ж допитали, оскільки серед речей знайшли частини вибухових пристроїв. Судячи за свідченнями Іллі П’ЯНЗІНА, котрий вижив, вони разом із загиблим Русланом Мадаєвим прилетіли з Арабських Еміратів через Туреччину з чіткими інструкціями від представників Доку УМАРОВА», - повідомив російський Перший канал.